Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов розповів, що на місці катастрофи літака МАУ рятувальники провели роботи по дослідженню уламків лайнера і частина з них повертається в Україну.

За його словами, уламки звільнялися від бруду і складалися по рядах. Окремо здійснювалося сортування та складання багажу та особистих речей, а також забезпечувалося освітлення місця проведення робіт.

– Крім того, експертною групою із залученням рятувальників на відкритому майданчику проводилися роботи по відтворенню корпусу літака з його фрагментів, – сказав він.

Читайте: Людська помилка: Іран визнав, що збив літак МАУ

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій у своєму відео показали, що саме робили на місці аварії літака МАУ в Ірані.

– Частина тих фахівців, які вже там не потрібні, мова про наших рятувальників, які закінчили всі свої необхідні роботи, повертається в Україну. Вони перетнули кордон, ми робили все необхідне, щоб повернення було безпечним. Всі, хто має залишатися, – хто займається слідством, хто займається питаннями ДНК, хто займається спеціалізованими службами, вони залишилися, – додав він.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.

Олексій Данилов заявив, що третина тіл загиблих в авіакатастрофі МАУ вже ідентифікували. Орієнтовно їх повернуть в Україну 20-21 січня.