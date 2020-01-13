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Факти / Світ

Соромно за брехню: журналісти звільняються з ТБ Ірану через катастрофу літака МАУ

Після того, як стало відомо, що літак Міжнародних авіаліній України 8 січня збили іранські військові, ведучі державної телерадіокомпанії Голос Ісламської республіки Іран (IRIB) почали звільнятися.

Зокрема, ведуча Джеларе Джаббар вибачилася, що брехала глядачам від імені держави:

– Мені було дуже важко повірити, що наших людей убили. Вибачте, що я дізналася про це пізно. І вибачте мене за ті 13 років, які я вам брехала.

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Про своє звільнення з IRIB повідомили ще двоє журналістів.

Захра Хатамі сказала, що вже ніколи не повернеться на телебачення і теж попросила вибачення.

До них приєдналася і ведуча Саба Радь:

– Я оголошую, що після 21 року роботи на радіо та телебаченні я не можу продовжувати свою роботу в засобах масової інформації. Я не можу.

Заяви ведучих державної телерадіокомпанії пов’язані з тим, що спочатку іранські чиновники заперечували причетність країни до катастрофи Boeing 737 МАУ.

До слова, представник уряду Ірану Алі Рабії розповів, що офіційний Тегеран дізнався про причини авіакатастрофи літака МАУ за день до їх визнання.

Джерело: The Guardian

Фото: Getty Images

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