Україна розглядає можливість скликання Радбезу ООН через авіакатастрофу в Ірані – Данілов

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна розглядає можливість скликання засідання Ради безпеки ООН через катастрофу літака МАУ в Ірані.

Але спочатку потрібно з’ясувати, чи була атака на літак навмисною чи випадковою.

– Це розглядається. Але для початку ми маємо з’ясувати – атака на наш літак була навмисною чи випадковою? Від цієї оцінки залежить напрям наших дій. У кожного дипломатичного процесу має бути своя логіка та послідовність, – повідомив секретар РНБО.

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Олексій Данілов також нагадав, що переважна більшість загиблих на борту українського літака МАУ були іранцями. Тому наразі РНБО не вбачає спроби навмисної атаки.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що за збитий літак МАУ відповідає уряд Ірану.