Єлизавета II зробила заяву про Brexit

Brexit до 31 січня 2020 року визначено пріоритетним завданням нового уряду Великої Британії.

Королева Великої Британії Єлизавета II оприлюднила програму нового уряду країни.

Згідно з документом, Brexit знаходиться у пріоритеті роботи уряду.

– Пріоритетом мого уряду є виконати вихід з ЄС 31 січня, – сказала королева Великої Британії.

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Незадовго після цього уряд країни спробує укласти з ЄС та іншими економічно потужними державами угоди про вільну торгівлю.

Проте вони мають відповідати інтересам Великої Британії.

Також пріоритетами британського уряду стануть:

реформування імміграційної системи;

збільшення фінансування Національної служби охорони здоров’я.

Нагадаємо, наприкінці жовтня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон погодився на відтермінування виходу країни з Євросоюзу до 31 січня 2020 року.