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Єлизавета II зробила заяву про Brexit

Brexit до 31 січня 2020 року визначено пріоритетним завданням нового уряду Великої Британії.

Brexit

Королева Великої Британії Єлизавета II оприлюднила програму нового уряду країни.

Згідно з документом, Brexit знаходиться у пріоритеті роботи уряду.

– Пріоритетом мого уряду є виконати вихід з ЄС 31 січня, – сказала королева Великої Британії.

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Незадовго після цього уряд країни спробує укласти з ЄС та іншими економічно потужними державами угоди про вільну торгівлю.

Проте вони мають відповідати інтересам Великої Британії.

Також пріоритетами британського уряду стануть:

  • реформування імміграційної системи;
  • збільшення фінансування Національної служби охорони здоров’я.

Нагадаємо, наприкінці жовтня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон погодився на відтермінування виходу країни з Євросоюзу до 31 січня 2020 року.

Джерело: The Telegraph

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