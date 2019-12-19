Єлизавета II зробила заяву про Brexit

Brexit до 31 січня 2020 року визначено пріоритетним завданням нового уряду Великої Британії.
Королева Великої Британії Єлизавета II оприлюднила програму нового уряду країни.
Згідно з документом, Brexit знаходиться у пріоритеті роботи уряду.
– Пріоритетом мого уряду є виконати вихід з ЄС 31 січня, – сказала королева Великої Британії.
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Незадовго після цього уряд країни спробує укласти з ЄС та іншими економічно потужними державами угоди про вільну торгівлю.
Проте вони мають відповідати інтересам Великої Британії.
Також пріоритетами британського уряду стануть:
- реформування імміграційної системи;
- збільшення фінансування Національної служби охорони здоров’я.
Нагадаємо, наприкінці жовтня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон погодився на відтермінування виходу країни з Євросоюзу до 31 січня 2020 року.