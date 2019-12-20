PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Парламент Великої Британії схвалив законопроект про Brexit

Британський парламент схвалив законопроект Бориса Джонсона про вихід Великої Британії з Євросоюзу.

Парламент Великої Британії схвалив законопроект про Brexit

Затверджений законопроект передбачає реалізацію угоди про Brexit, про яку прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон домовився з ЄС у жовтні. Він забороняє уряду продовжувати перехідний період після 2020 року.

У цей період Велика Британія вже не входитиме до Євросоюзу, але дотримуватиметься багатьох правил блоку.

За законопроект проголосували 358 депутатів, проти були 234.

Читайте: ЄС погодився відтермінувати Brexit до 31 січня 2020

Наразі його підтримала тільки Палата громад. Після цього процедура передбачає, що його повинні обговорити у профільному комітеті.

Після обговорення законопроекту за нього потрібно буде проголосувати ще раз із внесеними змінами.

Законопроект набуде чинності після того, як його затвердить королева Великої Британії.

Нагадаємо, раніше Єлизавета ІІ повідомила, що Brexit до 31 січня 2020 року визначено пріоритетним завданням нового уряду Великої Британії.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Чоловік Єлизавети II герцог Філіп госпіталізований
Чоловік Єлизавети II герцог Філіп госпіталізований
Brexit
Єлизавета II зробила заяву про Brexit
Фэллон Шеррок
Реакція трибун на перемогу англійки, яка обіграла чоловіка на ЧС з дартсу
Боярин відгамселив наречену: у Британії пара розлучилася через кілька годин після весілля
Боярин відгамселив наречену: у Британії пара розлучилася через кілька годин після весілля
Борис Джонсон
У Британії остаточно підрахували голоси на парламентських виборах
Коли Велика Британія залишить ЄС – дата
Коли Велика Британія залишить ЄС – дата
Борис Джонсон
Вибори до парламенту Британії: партія Джонсона отримала більшість
Наречений зайнявся сексом зі шістьма стриптизерками – реакція його дівчини
Наречений зайнявся сексом зі шістьма стриптизерками – реакція його дівчини
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка