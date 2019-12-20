Парламент Великої Британії схвалив законопроект про Brexit

Британський парламент схвалив законопроект Бориса Джонсона про вихід Великої Британії з Євросоюзу.

Затверджений законопроект передбачає реалізацію угоди про Brexit, про яку прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон домовився з ЄС у жовтні. Він забороняє уряду продовжувати перехідний період після 2020 року.

У цей період Велика Британія вже не входитиме до Євросоюзу, але дотримуватиметься багатьох правил блоку.

За законопроект проголосували 358 депутатів, проти були 234.

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Наразі його підтримала тільки Палата громад. Після цього процедура передбачає, що його повинні обговорити у профільному комітеті.

Після обговорення законопроекту за нього потрібно буде проголосувати ще раз із внесеними змінами.

Законопроект набуде чинності після того, як його затвердить королева Великої Британії.

Нагадаємо, раніше Єлизавета ІІ повідомила, що Brexit до 31 січня 2020 року визначено пріоритетним завданням нового уряду Великої Британії.