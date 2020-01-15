Дмитро Медведєв після послання президента РФ Федеральним зборам заявив, що уряд в повному складі йде у відставку.

Уряд РФ подає у відставку відповідно до 117 статті Конституції Росії.

– Запропоновані Володимиром Путіним зміни в Конституцію внесуть суттєві зміни не тільки у цілий ряд статей Конституції, але і в цілому на баланс влади виконавчої, законодавчої та судової, – сказав прем’єр РФ.

Він сказав що в цьому контексті очевидно, що вони, як уряд Російської Федерації, повинні надати президенту Путіну можливість ухвалювати всі необхідні рішення і в цих умовах було правильним подати у відставку.

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У відповідь на це Путін запропонував Медведєву зайняти пост заступника голови Ради безпеки. До формування нового уряду Медведєв також залишиться виконуючим обов’язки прем’єр-міністра.

Нагадаємо, президент РФ збирається запровадити низку змін до російської Конституції та запропонував провести всенародне голосування для ухвалення цих пунктів.