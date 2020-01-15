Відставка уряду РФ – Путін підписав указ (ДОКУМЕНТ)

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про відставку уряду Росії на чолі з Дмитром Медведєвим.
Тимчасово виконуючим обов’язки прем’єр-міністра призначений Медведєв.
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Кабміну доручено виконувати обов’язки до того, як буде сформовано новий уряд.
Нагадаємо, Дмитро Медведєв після послання президента РФ Федеральним зборам заявив, що уряд у повному складі йде у відставку.
Потім Володимир Путін запропонував кандидатуру глави ФПС Росії Михайла Мішустіна на посаду прем’єр-міністра.
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