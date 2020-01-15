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Факти / Світ / Росія

Відставка уряду РФ – Путін підписав указ (ДОКУМЕНТ)

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про відставку уряду Росії на чолі з Дмитром Медведєвим.

Тимчасово виконуючим обов’язки прем’єр-міністра призначений Медведєв.

Читайте: Як грім серед ясного неба! Про відставку уряду РФ міністри дізналися на місці

Кабміну доручено виконувати обов’язки до того, як буде сформовано новий уряд.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв після послання президента РФ Федеральним зборам заявив, що уряд у повному складі йде у відставку.

Потім Володимир Путін запропонував кандидатуру глави ФПС Росії Михайла Мішустіна на посаду прем’єр-міністра.

Фото: Dreamstime

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