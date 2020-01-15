Михайло Мішустін народився 3 березня 1966 року в Москві. У 1989 році закінчив Московський верстатоінструментальний інститут за спеціальністю Системи автоматизованого проектування. Доктор економічних наук.
Чинний державний радник Російської Федерації I класу.
Був аспірантом Московського верстатоінструментальної інституту.
- У 1992 – 1995 рр – директор тестовоъ лабораторії Міжнародного комп’ютерного клубу.
- У 1995-1996 роках – заступник генерального директора Міжнародного комп’ютерного клубу.
- У серпні 1998 року призначений на посаду заступника керівника Державної податкової служби Росії.
З березня 1999 року до березеня 2004 року був заступником Міністра Російської Федерації по податках і зборах.
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Також він очолював Федеральне агентство кадастру об’єктів нерухомості і керував Федеральним агентством з управління особливими економічними зонами.
6 квітня 2010 року Мішустін призначений керівником Федеральної податкової служби.
Нагадаємо, Дмитро Медведєв після послання президента РФ Федеральним зборам заявив, що уряд у повному складі йде у відставку.
До формування нового уряду Медведєв також залишиться виконуючим обов’язки прем’єр-міністра.