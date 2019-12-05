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Відмовив в інтерв’ю – Скабєєва нібито додзвонилася до Зеленського

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва нібито додзвонилася до президента України Володимира Зеленського. Однак український лідер відмовився з нею говорити.

Відмовив в інтерв’ю – Скабєєва нібито додзвонилася до Зеленського

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва зателефонувала нібито президенту України Володимиру Зеленському. Однак глава держави тактовно відмовив їй у розмові.

Вона вибачилася за те, що турбує його. У слухавці можна почути хрипкий голос, характерний для Зеленського, але з так званим московським акцентом.

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На другому кінці лінії, найімовірнше, була людина, що імітує його голос президента України.

– Я завжди роблю паузи, коли якісь бесіди, тому що думаю, мало у кого що сталося. Але позаяк у вас, я так розумію, нічого не сталося, ні з вашими близькими, ні з рідними, я тоді, вибачте, продовжу спілкування зі своїми колегами, – заявив нібито український гарант і поклав слухавку.

Після чого Скабеева, з властивою їй лестощами на адресу України, почала хвалити Зеленського за тактовність і делікатність.

Раніше Факти ICTV писали, що народного депутата України Іллю Киву накинулися російські пропагандисти під час розмови з ним у прямому ефірі на РосТБ.

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