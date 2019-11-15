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Факти / Надзвичайні події

СБУ затримала на Київщині одного з ключових ватажків ІДІЛ

Під час спільної спецоперації Служби безпеки України з Міністерством внутрішніх справ Грузії та Центральним розвідувальним управлінням США на Київщині затримано одного з ключових керівників терористичної організації “Ісламська держава”.

СБУ затримала на Київщині одного з ключових ватажків ІДІЛ

Не далеко від Києва СБУ та МВС Грузії у спільній операції з ЦРУ США затримали одного з ключових керівників терористичної організації “Ісламська держава”.

За отриманими даними з 2012 року громадянин Грузії на прізвисько Аль Бара Шишані обіймав посаду аміра джамаату Ахадун Ахат у провінції Латакія, що  у Сирії.

У 2013 році він зайняв одну із вищих посад у ІДІЛ ‒ заступника військового аміра, відомого як Абу Умар аш-Шишані. У 2016 році, після ліквідації останнього, Аль Бара Шишані виїхав до Туреччини, де продовжив координувати діяльність терористичної організації.

Улітку 2018 року терорист незаконно прибув до України, де на підставі фальшивих документів йому вдалося легалізуватися.

Перебуваючи в Україні, терорист продовжував координувати діяльність ІДІЛ. Правоохоронці затримали злочинця у столичному регіоні поблизу приватного будинку, де він проживав.

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Проведена портретна експертиза довела, що затриманий іноземець дійсно є розшукуваним лідером “Ісламської держави”.

Наразі терорист перебуває під екстрадиційним арештом.

Нагадаємо, що 27 жовтня у США провели операцію, спрямовану проти лідера Ісламської держави Абу Бакра аль-Багдаді. Пізніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив інформацію про смерть ватажка терористичного угруповання.

Джерело: СБУ

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