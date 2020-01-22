Учасник британської комік-трупи Монті Пайтон Террі Джонс помер на 78-му році життя.

За словами родичів, Джонс помер увечері 21 січня в своєму будинку в Лондоні в колі сім’ї.

– Протягом останніх кількох днів його дружина, діти, велика родина і багато близькі друзі постійно були з Террі, коли він обережно вислизав у своєму будинку в північному Лондоні. Ми всі втратили доброго, веселого, теплого, творчого і по-справжньому люблячого чоловіка, чия безкомпромісна індивідуальність, невпинний інтелект і надзвичайний гумор доставляли задоволення незліченним мільйонам протягом шести десятиліть, – йжеться у заяві сім’ї Джонса.

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Останніми роками він страждав від рідкою форми деменції FTD.

Нагадаємо, у Мінську помер відомий музикант Руслан Владико, який був учасником білоруського рок-гурту Ляпіс Трубецкой.

Джерело: BBC