Участник британской комик-труппы Монти Пайтон Терри Джонс умер на 78-м году жизни.

По словам родственников, Джонс умер вечером 21 января в своем доме в Лондоне в кругу семьи.

– В течение последних нескольких дней его жена, дети, большая семья и многие близкие друзья постоянно были с Терри, когда он осторожно ускользал в своем доме в северном Лондоне. Мы все потеряли доброго, веселого, теплого, творческого и по-настоящему любящего мужчину, чья бескомпромиссная индивидуальность, неустанный интеллект и необычайный юмор доставляли удовольствие бесчисленным миллионам на протяжении шести десятилетий, – говориться в заявлении семьи Джонса.