PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Умер Терри Джонс – участник Монти Пайтон

Участник британской комик-труппы Монти Пайтон Терри Джонс умер на 78-м году жизни.

По словам родственников, Джонс умер вечером 21 января в своем доме в Лондоне в кругу семьи.

– В течение последних нескольких дней его жена, дети, большая семья и многие близкие друзья постоянно были с Терри, когда он осторожно ускользал в своем доме в северном Лондоне. Мы все потеряли доброго, веселого, теплого, творческого и по-настоящему любящего мужчину, чья бескомпромиссная индивидуальность, неустанный интеллект и необычайный юмор доставляли удовольствие бесчисленным миллионам на протяжении шести десятилетий, – говориться в заявлении семьи Джонса.

Читайте: Умер актер из Игры престолов Эндрю Данбар

Последние годы он страдал от редкой формы деменции FTD.

Напомним, в Минске умер известный музыкант Руслан Владыко, который был участником белорусской рок-группы Ляпис Трубецкой.

Источник: BBC

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка