У США відмовились приймати китайських школярів через поширення коронавірусу

Китайських школярів, які прибули за програмою обміну у Вашингтон відмовилися приймати через поширення коронавірусу, тому середня школа скасувала двотижневий візит 21 школяра.

Учні з китайської провінції Їчанг прибули літаком до Нью-Йорка та мали автобусом доїхати до школи Лонгфеллоу в окрузі Феірфакс, де їх чекали американські сім’ї, щоби діти жили у них впродовж двох тижнів за програмою обміну.

Однак директор школи заявив, що здоров’я й безпека учнів і персоналу залишаються першочерговим завданням для них.

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– Хоча чиновники з управління охорони здоров’я вважають, що ризик передачі захворювання новим коронавірусом від китайських учнів надзвичайно низький, ми вважаємо за потрібне змінити плани, – наголосив директор.

Групу дітей з Китаю поселять у місцевому готелі. При цьому, в адміністрації навчального закладу запевнили, що шукають способи, як забезпечити віртуальну комунікацію з іноземними учнями.

До слова, на засіданні надзвичайного комітету Всесвітньої організації охорони здоров’я 22 січня вирішили не оголошувати надзвичайний стан через епідемію смертельного коронавірусу 2019 nCoV.