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Ілон Маск станцював на церемонії запуску збірки Tesla в Шанхаї

Глава SpaceX Ілон Маск станцював на заводі Tesla в Шанхаї, де збирають позашляховики Model Y.

илон маск

Ілон Маск станцював на заводі Tesla в Шанхаї (Китай), де 7 січня запустили збірку Model Y.

Під час танцю Маск скинув свій піджак під схвальні крики в залі. Міні-перформанс для співробітників фабрики вдався і мільярдер отримав бурю оплесків.

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– Небезпечно для роботи, – написав він у Twitter.


Раніше Ілон Маск вперше проїхався на електропікапі Cybertruck. Мільярдер був в компанії співачки Граймс і директора Tesla з дизайну Францем фон Хольцхаузеном.

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