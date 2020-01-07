Ілон Маск станцював на церемонії запуску збірки Tesla в Шанхаї

Глава SpaceX Ілон Маск станцював на заводі Tesla в Шанхаї, де збирають позашляховики Model Y.

Ілон Маск станцював на заводі Tesla в Шанхаї (Китай), де 7 січня запустили збірку Model Y.

Під час танцю Маск скинув свій піджак під схвальні крики в залі. Міні-перформанс для співробітників фабрики вдався і мільярдер отримав бурю оплесків.

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– Небезпечно для роботи, – написав він у Twitter.

At Tesla Giga Shanghai NSFW!! pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2020





Раніше Ілон Маск вперше проїхався на електропікапі Cybertruck. Мільярдер був в компанії співачки Граймс і директора Tesla з дизайну Францем фон Хольцхаузеном.