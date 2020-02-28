Туреччина скликає екстрене засідання НАТО після того, як російська авіація атакувала турецький конвой в Сирії.

Засідання відбудеться 28 лютого в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі на підставі четвертої статті Північноатлантичного договору.

– Договірні сторони завжди консультуватимуться один з одним у разі, якщо, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої з договірних сторін опиняться під загрозою, – йдеться в статті.

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Today, the #NATO Council meets at Turkey’s request to consult under Article 4 of NATO’s founding Washington Treaty on the situation in Syria: https://t.co/mwiEZfNGE3 — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 28, 2020

Нагадаємо, російська авіація атакувала турецьких військових в Ідлібі. В результаті загинули 33 людини.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав Раду національної безпеки. На ньому було вирішено завдати ударів по цілях режиму Сирії.

Джерело: Анадолу