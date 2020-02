Туреччина скликає екстрене засідання НАТО після того, як російська авіація атакувала турецький конвой в Сирії.

Засідання відбудеться 28 лютого в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі на підставі четвертої статті Північноатлантичного договору.

Читайте: Путін – вбивця! Під консульством РФ у Стамбулі проходить протест

Today, the #NATO Council meets at Turkey’s request to consult under Article 4 of NATO’s founding Washington Treaty on the situation in Syria: https://t.co/mwiEZfNGE3

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 28, 2020