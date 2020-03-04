Прем’єр Джонсон піде у декретну відпустку

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує взяти батьківську відпустку після народження дитини разом зі своєю партнеркою Керрі Симондс.

Цього літа британський чиновник укотре стане батьком. Відповідно до законодавства, він має право на два тижні відпустки у зв’язку з народженням дитини.

Домінік Рааб, перший держсекретар і міністр закордонних справ, ймовірно очолить уряд під час відсутності Джонсона.

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Раніше Джонсон та його подруга оголосили про свої заручини та майбутнє поповнення у родині.

Нагадаємо, Джонсон офіційно оголосив про розлучення зі своєю дружиною Мариною Уілер після 25 років шлюбу у вересні минулого року.