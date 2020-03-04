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Премьер Джонсон пойдет в декретный отпуск

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует, взять родительский отпуск после рождения ребенка вместе со своей партнершей Керри Симондс.

Этим летом британский чиновник в очередной раз станет отцом. Согласно законодательству, он имеет право на две недели отпуска в связи с рождением ребенка.

Доминик Рааб, первый госсекретарь и министр иностранных дел, вероятно возглавит правительство в отсутствие Джонсона.

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Ранее Джонсон и его подруга объявили о своей помолвке и будущем пополнении в семье.

Напомним, Джонсон официально объявил о разводе со своей женой Мариной Уилер после 25 лет брака в сентябре прошлого года.

Источник: The Guardian

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