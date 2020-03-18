Топ-7 ключових фактів про вугільну компанію Adelon AG

Світовий вугільний ринок росте і розвивається, а ситуація в Китаї лише збільшує попит на найважливіший компонент у виробництві електроенегії та в металургійній промисловості. Один з великих світових трейдерів на ринку вугільної продукції – швейцарська компанія Adelon AG, і ось що про неї відомо.

1) Adelon AG – швейцарський трейдер. Компанія реалізує на міжнародному ринку вугільну продукцію з Кузбасівського вугільного басейну (з Іркутської, Кемеровської, Новосибірської областей Росії).

Головний офіс компанії знаходиться в місті Баар (Швейцарія). А акціонером зі 100-відсотковою часткою в статутному капіталі є компанія Аделон Анштальт (Adelon Anstalt), яка зареєстрована в Ліхтенштейні. Статутний капітал трейдера – ₣7,6 млн. Директор компанії – Крістіан Фрай.

2) Adelon AG – молода компанія, що заснована 4 жовтня 2018 року в кантоні Цуг (Швейцарія). Незважаючи на те, що офіційно компанія працює менше двох років, в її команду входять професіонали, які довгі роки напрацьовували досвід у вугільній сфері.

Це дозволило компанії укласти довгострокові контракти на постачання великих обсягів продукції, вибудувати велику мережу споживачів вугільної продукції. У компанії працює команда експертів з досвідом в міжнародній торгівлі понад 20 років.

3) Adelon AG займається міжнародним продажем вугілля з Кузбасівського вугільного басейну (Новосибірська і Кемеровська області, РФ). Окрім компаній Кузбасівського вугільного басейну в Росії, Adelon AG купує продукцію у виробників США, Канади, Колумбії та ПАР.

4) Компанія Adelon AG торгує вугіллям марок: Г (газовий), П (пісний), Д (довгополум’яний), А (антрацит). А також реалізує коксівне вугілля: СС (слабоспікливе), PCI (суміші пиловугільного вдування).

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5) Основні клієнти Adelon AG – металургійні заводи, коксохімічні заводи, феросплавні та електросталеплавильні заводи, підприємства з виробництва спецсталі, заводи з виробництва алюмінію, цементні заводи, а також теплові електростанції, підприємства з виробництву цинку, графітові/електродні заводи, цукрові заводи та агрокомпанії.

6) Напрямки постачання вугілля трейдером Adelon AG: Китай, Японія, Південна Корея, В’єтнам, Індія, США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Данія, Нідерланди, Бельгія, Фінляндія, Туреччина, Єгипет, Польща, Чехія, Румунія, Словаччина, Молдавія, Сербія, Хорватія, Греція, Болгарія, Боснія, Марокко.

7) Adelon AG має намір в 2020-2022 роках активно зайнятися розширенням ринків збуту товару. Як зазначають керівники компанії, основний акцент буде зроблений за рахунок зростання постачання в країни Азії (Китай, Південну Корею, Японію, Індію), а також країни Центральної і Західної Європи (через порти Балтійського моря).

Крім того, Adelon AG планує займатися розробкою власних родовищ вугілля, інвестувати в підприємства зі збагачення вугілля, посилювати логістичний напрям (парк вантажних залізничних вагонів, складів, причалів і портових споруд, вантажно-розгрузних комплексів).

Згідно з повідомленням компанії, в найближчі роки працювати в Україні Adelon AG поки не планує.

До слова, Володимир Зеленський під час наради з працівниками вугільної галузі отримав скаргу від співробітників центральних збагачувальних фабрик (ЦЗФ) на їх власника Віталія Кропачова, який вже п’ятий місяць не платить зарплат.