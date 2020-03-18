Топ-7 ключевых фактов об угольной компании Adelon AG

Мировой угольный рынок растет и развивается, а ситуация в Китае лишь увеличивает спрос на важнейший компонент в производстве электроэнегии и в металлургической промышленности. Один из крупных мировых трейдеров на рынке угольной продукции – швейцарская компания Adelon AG, и вот что о ней известно.

1) Adelon AG — швейцарский трейдер. Компания реализует на международном рынке угольную продукцию из Кузбасского угольного бассейна (из Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей России).

Головной офис компании находится в городе Баар (Швейцария). А акционером со 100-процентной долей в уставном капитале является компания Аделон Анштальт (Adelon Anstalt), которая зарегистрирована в Лихтенштейне. Уставный капитал трейдера — ₣7,6 млн. Директор компании – Кристиан Фрей.

2) Adelon AG – молодая компания, основана 4 октября 2018 года в кантоне Цуг (Швейцария). Несмотря на то, что официально компания работает менее двух лет, в ее команду входят профессионалы, которые долгие годы нарабатывали опыт в угольной сфере.

Это позволило компании заключить долгосрочные контракты на поставку больших объемов продукции, выстроить обширную сеть потребителей угольной продукции. В компании работает команда экспертов с опытом в международной торговле более чем 20 лет.

3) Adelon AG занимается международной продажей угля из Кузбасского угольного бассейна (Новосибирская и Кемеровская области, РФ). Кроме компаний Кузбасского угольного бассейна в России, Adelon AG приобретает продукцию и у производителей США, Канады, Колумбии и ЮАР.

4) Компания Adelon AG торгует углями марок: Г (газовый), Т (тощий), Д (длиннопламенный), А (антрацит). А также реализует коксующиеся угли: СС (слабоспекающийся), PCI (смеси пылеугольного вдувания).

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5) Основные клиенты Adelon AG — металлургические заводы, коксохимические заводы, ферросплавные и электросталеплавильные заводы, предприятия по производству спецстали, заводы по производству алюминия, цементные заводы, а также тепловые электростанции, предприятия по производству цинка, графитовые/электродные заводы, сахарные заводы и агрокомпании.

6) Направления поставок угля трейдером Adelon AG: Китай, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Индия, США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Дания, Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Турция, Египет, Польша, Чехия, Румыния, Словакия, Молдавия, Сербия, Хорватия, Греция, Болгария, Босния, Марокко.

7) Adelon AG намерена в 2020-2022 годах активно заниматься расширением рынков сбыта товара. Как отмечают руководители компании, основной акцент будет сделан за счет роста поставок в страны Азии (Китай, Южную Корею, Японию, Индию), а также страны Центральной и Западной Европы (через порты Балтийского моря).

Кроме того, Adelon AG планирует заниматься разработкой собственных месторождений угля, инвестировать в предприятия по обогащению угля, усиливать логистическое направление (парк грузовых железнодорожных вагонов, складов, причалов и портовых сооружений, погрузочно-разгрузных комплексов).

Согласно сообщению компании, в ближайшие годы работать в Украине Adelon AG пока не планирует.

К слову, Владимир Зеленский во время совещания с работниками угольной отрасли получил жалобу от сотрудников центральных обогатительных фабрик (ЦОФ) на их собственника Виталия Кропачева, который уже пятый месяц не платит зарплат.