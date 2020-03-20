До Львова з Перемишля прибуло вже два спецрейси Інтерсіті+, якими з Польщі евакуйовано понад 1 150 українців.
Їх зустріли прикордонники та представники санітарно-карантинного підрозділу. У всіх перевірили температуру, жодних скарг на самопочуття не було.
Перший такий поїзд прибув в пункт пропуску Мостиська-залізнична станція після 4.00. На ньому приїхали 750 українців та один іноземець, який має посвідку на проживання.
Після 7.00 прибув ще один – з майже 400 українцями та одним іноземцем.
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У Держприкордонслужбі нагадали, що пункти пропуску через карантин наразі тимчасово закриті для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автобусного сполучення.
– Однак державні органи організовують спецрейси, яким із-за кордону повертаються українці, а до своїх країн іноземці. Такі рейси уже активно здійснюються літаками, а відсьогодні і поїздами. Вони були організовані спільними скоординованими зусиллями Мінінфраструктури, МЗС та Укрзалізниці, – наголошується у повідомленні.
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Поїздами Інтерсіті+ з Польщі повернулися понад 1 тис. українців / 3 фотографии
Нагадаємо, після закриття авіасполучення через поширення коронавірусу з курортів Єгипту повернулися майже 22 тис. українців.
Джерело: ДержприкордонслужбаЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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