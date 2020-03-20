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Факти / Україна / Суспільство

Поїздами Інтерсіті+ з Польщі повернулися понад 1 тис. українців

До Львова з Перемишля прибуло вже два спецрейси Інтерсіті+, якими з Польщі евакуйовано понад 1 150 українців.

Їх зустріли прикордонники та представники санітарно-карантинного підрозділу. У всіх перевірили температуру, жодних скарг на самопочуття не було.

Перший такий поїзд прибув в пункт пропуску Мостиська-залізнична станція після 4.00. На ньому приїхали 750 українців та один іноземець, який має посвідку на проживання.

Після 7.00 прибув ще один – з майже 400 українцями та одним іноземцем.

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У Держприкордонслужбі нагадали, що пункти пропуску через карантин наразі тимчасово закриті для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автобусного сполучення.

– Однак державні органи організовують спецрейси, яким із-за кордону повертаються українці, а до своїх країн іноземці. Такі рейси уже активно здійснюються літаками, а відсьогодні і поїздами. Вони були організовані спільними скоординованими зусиллями Мінінфраструктури, МЗС та Укрзалізниці, – наголошується у повідомленні.

  • Поїздами Інтерсіті+ з Польщі повернулися понад 1 150 українців
  • Поїздами Інтерсіті+ з Польщі повернулися понад 1 150 українців
  • Поїздами Інтерсіті+ з Польщі повернулися понад 1 150 українців
  • Поїздами Інтерсіті+ з Польщі повернулися понад 1 150 українців
  • Поїздами Інтерсіті+ з Польщі повернулися понад 1 150 українців
  • Поїздами Інтерсіті+ з Польщі повернулися понад 1 150 українців
Поїздами Інтерсіті+ з Польщі повернулися понад 1 тис. українців / 3 фотографии

Нагадаємо, після закриття авіасполучення через поширення коронавірусу з курортів Єгипту повернулися майже 22 тис. українців.

Джерело: Держприкордонслужба

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