Поїздами Інтерсіті+ з Польщі повернулися понад 1 тис. українців

До Львова з Перемишля прибуло вже два спецрейси Інтерсіті+, якими з Польщі евакуйовано понад 1 150 українців.

Їх зустріли прикордонники та представники санітарно-карантинного підрозділу. У всіх перевірили температуру, жодних скарг на самопочуття не було.

Перший такий поїзд прибув в пункт пропуску Мостиська-залізнична станція після 4.00. На ньому приїхали 750 українців та один іноземець, який має посвідку на проживання.

Після 7.00 прибув ще один – з майже 400 українцями та одним іноземцем.

Читайте: Залиштеся вдома заради нас: медики запустили флешмоб у соцмережах

У Держприкордонслужбі нагадали, що пункти пропуску через карантин наразі тимчасово закриті для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автобусного сполучення.