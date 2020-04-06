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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

До 24 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.

Авіакомпанії скасували регулярні рейси.

Із 17 березня до 24 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

Станом на 6 квітня в Україні 1 319 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

З 6 квітня 2020 року введено нові обмеження, серед яких носіння маски та документів, які посвідчують особу.

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09:21 - 06 квітня

На Тернопільщин зафіксували ще один летальний випадок – помер чоловік 57 років з міста Заліщики.

Це священик, у якого першим на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус.

Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло троє людей: 68-річний житель Монастириського району, 57-річна жителька Козівського району та 57-річний житель міста Заліщики.

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09:13 - 06 квітня

На Закарпатті зафіксована перша смерть від коронавірусу. У місті Іршава померла 71-річна жінка, в якої був діагностований Covid-19.

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09:10 - 06 квітня

В Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби.

Про це свідчать дані МОЗ.

– Станом на 9.00 6 квітня в Україні 1 319 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

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23:07 - 05 квітня

У дружини і двох дітей прочанина зі США, який помер в Умані, виявлено коронавірус, повідомив мер Умані Олександр Цебрій з посиланням на дані лабораторного центру МОЗ України.

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22:07 - 05 квітня

Станом на 22.00 5 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1 308 випадків Covid-19, з них 37 летальних, 28 пацієнтів одужало.

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21:57 - 05 квітня

До державного протоколу лікування хворих Covid-19 найближчим часом буде додано перелік нових лікарських препаратів.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він підкреслив, що до нині немає жодного препарату проти нового коронавірусу, але способи лікування Covid-19 підказує досвід інших країн.

– Але якщо у нас є хоч один шанс рятувати наших громадян… я це робитиму, ми будемо лікувати тими засобами, які дають результати в різних країнах, – сказав міністр в ефірі українського телеканалу.

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21:27 - 05 квітня

На території Львівської області упродовж дня, 5 квітня, зафіксували 11 випадків захворювання на коронавірус, повідомила Львівська облдержадміністрація.

Загалом на території Львівщини підтверджено 26 випадків захворювання на коронавірус.

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20:08 - 05 квітня

Від 6 квітня між областями України працюватимуть контрольно-пропускні пункти, на яких відбуватиметься не тільки перевірка документів, а й температурний скринінг.

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18:07 - 05 квітня

У Києво-Печерській лаврі 4 квітня провели тестування на інфікування коронавірусом братії монастиря, а також її намісника митрополита Павла. Результати тестування поки не відомі.

– Нині скарг на самопочуття у владики немає, – йдеться у повідомленні на сайті монастиря.

Такоє у Лаврі через поширення коронавірусу в Україні посилено карантин. До 24 квітня богослужіння проходитимуть у закритому режимі без участі парафіян і прочан.

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16:53 - 05 квітня

В Ужгороді на коронавірус захворіла ціла родина, повідомила міськрада.

Це  – священник 1992 року народження, його батьки та дружина. У важкому стані зараз батько священника, чоловік 1956 року народження.

Хворі перебувають  в обласній інфекційній лікарні, за винятком дружини священника, яка має має легку форму коронавірусу і лікується амбулаторно, знаходиться вдома з маленькою дитиною. Covid-19 у них підтверджено ПЛР-тестом.

Шестимісячна дитина також хвора, їй тест робитимуть завтра. Крім того, 2 квітня підтверджено коронавірус ще в однієї мешканки Ужгорода.

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