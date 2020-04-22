Дельфіни в портах та олені у храмах: як карантин рятує Землю

Через карантин спорожніли вулиці багатьох міст світу, в аеропортах стоять без роботи припарковані літаки, а труби заводів перестали випускати дим. На центральна площі Риму, крізь бруківку, яка півтора місяці не бачила туристів, несподівано пробивається трава.

А у Венеції, коли туристичні гондоли перестали баламутити воду в каналах, італійці з подивом побачили, що там завелося багато риби. В іншому італійському місті, через карантин, навіть олень зміг зайти до порожнього кафедрального собору.

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В британському ж Уельсі з’являються гірські кози. У США на прогулянку міськими вулицями виходить алігатор. А в Тайланді мавпи вирішили прийняти водні процедури в порожньому басейні.

На знімках Землі з космосу Європейського космічного агентства видно, що значно поменшало брудного повітря. В Китаї люди взагалі нарешті побачили блакитне небо. Над Пекіном таке чисте повітря востаннє фіксували 2008 року. Тоді зупинили підприємства заради Олімпійських ігор.

Супутник зафіксував і зниження діоксиду азоту. Його ще називають лисячим хвостом – через помаранчевий слід, який залишають в повітрі спалені бензин та вугілля.

Почали дихати на повні легені і в Індії. Смог від заводів розсіявся і мешканці містечка Джаландхар навіть побачили засніжені вершини Гімалаїв, які знаходяться за 200 кілометрів.

Вчені вже підрахували, що в Китаї, завдяки очищенню атмосфери, попередили 77 тис. передчасних смертей. І це більше, аніж померло людей через коронавірус.

В України ситуація дещо покращилася у Харкові та Кременчуці. А погіршилась – у Києві, Одесі, Чернігові та Черкасах. У Києві спостерігали ще й природній сюрприз. Столицю накрила пилова буря, яка не характерна для цього регіону. Додали клопоту й пожежі в Чорнобильській зоні та посівна.

Але зараз спостерігається й позитивний екологічний ефект. Вчені фіксують зниження шумів майже втричі. Через зупинку метро та шахт науковці можуть тепер чути, що відбувається на дні морів. Це вивчатимуть, в тому числі й українські вчені.

Та реальна бомба уповільненої дії сьогодні – це медичні відходи. Їх українці тисячами викидають щодня, особливо не замислюючись про подальшу долю. Екоактивісти кажуть, що в Україні немає жодного місця, де б перероблялись захисні маски чи рукавички .

Тож, короткострокова екологічна перемога може обернутися в майбутньому довготривалою поразкою, якщо зараз не зробити висновки.

Нагадаємо, еколог Олег Листопад заявив, що пилові бурі на зразок тієї, яка сталася 16 квітня у Києві, повторюватимуться.