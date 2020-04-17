Багато років до цього йшли: еколог попередив про нові пилові бурі в Києві

Пилові бурі на зразок тієї, яка сталася вчора, 16 квітня, у Києві, повторюватимуться.

Про це Фактам ICTV розповів еколог Олег Листопад.

– Щойно сильний вітер підніматиметься, пилові бурі повторюватимуться. Причини цього – ми багато років до цього йшли: осушили болота, осушили пойми річок, випрямили річки, вирубали лісосмуги, що вздовж доріг, полезахисні, – пояснив експерт.

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Іншою причиною пилових бур є величезна розораність полів, додав еколог.

– Якщо це луг – він не створює пилу, якщо це оранка – усе підсохло, усе полетіло, – розповів Листопад.

До слова, ми зібрали фото та відео з різних районів столиці, аби показати, який вигляд мав Київ під час пилової бурі.