Ryanair очікує відновлення цін на квитки через 2 роки

У зв’язку зі спалахом коронавірусу в усьому світі авіакомпанія Ryanair має намір скоротити штат на 3 тис. осіб і закрити кілька баз в Європі.
Програма реструктуризації і втрати робочих місць почне працювати з липня 2020 року.
Роботу втратять в основному пілоти і бортпровідники. Також планується скорочення заробітної плати до 20%, закриття декількох авіаційних баз у всій Європі до відновлення трафіку і неоплачувана відпустка.
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Зарплату гендиректора групи Майкла О’Лірі також скоротять на 50%.
Відновлення попиту і цін (до рівня 2019 року) Ryanair очікує до літа 2022 року.
Раніше компанія повідомляла, що Ryanair може скасувати 80% рейсів через коронавірус.