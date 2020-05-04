Ryanair ожидает восстановления цен на билеты через 2 года

В связи со вспышкой коронавируса во всем мире авиакомпания Ryanair намерена сократить штат на 3 тыс. человек и закрыть несколько баз в Европе.

Программа реструктуризации и потери рабочих мест начнет работать с июля 2020 года.

Работу потеряют в основном пилоты и бортпроводники. Также планируется сокращение заработной платы до 20%, закрытие ряда авиационных баз по всей Европе до восстановления трафика и неоплачиваемый отпуск.

Читайте: Большинство авиакомпаний мира могут не дожить до мая

Зарплату гендиректора группы Майкла О’Лири также сократят на 50%.

Восстановление спроса и цен (до уровня 2019 года) Ryanair ожидает к лету 2022 года.

Ранее компания сообщала, что Ryanair может отменить 80% рейсов из-за коронавируса.