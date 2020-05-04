Трамп змінив оцінку можливого числа жертв коронавірусу в США

У США від коронавірусу може померти до 100 тис. осіб.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп.

Він змінив свій прогноз по кількості смертей від коронавірусу. Раніше Трамп заявив, що Covid-19 може забрати життя близько 60 тис. американців.

– Ми втратимо від 75, 80 до 100 тис. осіб, – сказав президент США.

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Він також запевнив, що без роботи його адміністрації могло померти мінімум п’ять млн.

Раніше представники американської розвідки заявили, що Covid-19 не був створений людиною або генетично модифікований.