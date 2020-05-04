Трамп изменил оценку возможного числа жертв коронавируса в США

В США от коронавируса может умереть до 100 тыс. человек.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Он изменил свой прогноз по количеству летальных исходов от коронавируса. Ранее Трамп заявил, что Covid-19 может унести жизни около 60 тыс. американцев.

— Мы потеряем от 75, 80 до 100 тыс. человек, — сказал президент США.

Читайте: США могут выдвинуть финансовые претензии Китая через Сovid-19

Он также заверил, что без работы его администрации могло умереть минимум пять млн.

Ранее представители американской разведки заявили, что Covid-19 не был сотворен человеком или генетически модифицирован.