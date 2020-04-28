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США можуть висунути фінансові претензії Китаю через Сovid-19

США мають кілька варіантів відповідальності для Китаю через спалах Covid-19.

Про це під час брифінгу в Білому домі заявив президент США Дональд Трамп.

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Один із журналістів запитав, чи готові США за прикладом Німеччини, яка нібито виставила Китаю рахунок за спалах коронавірусу, Трамп допустив, що Вашингтон може висунути фінансові претензії Пекіну.

– Ми вивчаємо варіанти, і ми говоримо про набагато більші гроші, ніж Німеччина. Ми поки не ухвалили остаточного рішення, — зазначив він.

Трамп додав, що в США проводять серйозне розслідування дій влади Китаю під час спалаху коронавірусу в Ухані.

За словами Трампа, можна було зупинити коронавірус на місці і запобігти подальшому поширенню інфекції.

Раніше Факти ICTV писали, що президент США Дональд Трамп спростував інформацію про можливе звільнення глави Міністерства охорони здоров’я США Алекса Азара через нібито скоєні ним помилки у боротьбі з коронавірусом.

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