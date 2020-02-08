PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Таїланді солдат убив командира і влаштував стрілянину в торговому центрі, загинули 17 осіб

У Накхонратчасімі (Таїланд) капрал армії Джакрапант Тома застрелив командира своєї частини, відкрив стрілянину біля торгового центру і взяв заручників.

Військовий застрелив командира, офіцера і 63-річну жінку. Після цього на викраденому з частини авто поїхав в центр міста і відкрив стрілянину по перехожих. Солдат убив не менше 17 осіб.

Те, що відбувається він знімав на телефон і вів пряму трансляцію в Facebook. Це тривало кілька хвилин і його сторінку заблокували.

Читайте: Перше відео і фото перестрілки в Мукачеві (18+)

На місце прибули загони поліції і спецназу. Стрілок забарикадувався на п’ятому поверсі торгового центру і взяв заручників. Скільки там знаходиться людина невідомо.

Поліція закликала жителів не залишати свої будинки, поки триває операція з упіймання стрілка.

Нагадаємо, 7 лютого у Мукачеві сталася стрілянина, в результаті якої постраждало двоє чоловіків.

Джерело: Bangkok Post, Khaosod

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка