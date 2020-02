У Накхонратчасімі (Таїланд) капрал армії Джакрапант Тома застрелив командира своєї частини, відкрив стрілянину біля торгового центру і взяв заручників.

Військовий застрелив командира, офіцера і 63-річну жінку. Після цього на викраденому з частини авто поїхав в центр міста і відкрив стрілянину по перехожих. Солдат убив не менше 17 осіб.

Те, що відбувається він знімав на телефон і вів пряму трансляцію в Facebook. Це тривало кілька хвилин і його сторінку заблокували.

На місце прибули загони поліції і спецназу. Стрілок забарикадувався на п’ятому поверсі торгового центру і взяв заручників. Скільки там знаходиться людина невідомо.

Поліція закликала жителів не залишати свої будинки, поки триває операція з упіймання стрілка.

Active shooter in Korat, Thailand. The suspect was armed with an assault rifle, killing more than 10 innocent people right now. #กราดยิงโคราช #shooting #korat pic.twitter.com/Ko0Z7WOoeV

— Lattébbrook👨‍🚀™️ (@lattebbrook) February 8, 2020