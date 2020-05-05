ВООЗ занепокоєна рішенням Білорусі проводити військовий парад 9 травня

Всесвітня організація охорони здоров’я занепокоєна рішенням білоруської влади провести військовий парад 9 травня.

Про це заявив офіційний представник ВООЗ у Мінську Батир Бердикличев.

– Ми дуже стурбовані можливими негативними наслідками після проведення такого масового заходу під час пандемії коронавірусу. Особливе занепокоєння викликає участь людей похилого віку, адже у цієї категорії спостерігається тяжкий перебіг захворювання та високий рівень смертності від Covid-19, – зазначає Бердикличев.

Також він нагадав, що основні рекомендації за висновками місії ВООЗ 8-11 квітня щодо посилення заходів фізичного дистанціювання – це відміна масових спортивних, культурних, політичних та релігійних заходів.

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Також велике скупчення людей, де неможливо забезпечити потрібну дистанцію між людьми у 1,5-2 метри, збільшує ризик передання вірусу та його розповсюдженню.

Президент Білорусі Олександ Лукашенко вважає, що масові заходи та військовий парад до Дня перемоги не погіршать епідеміологічну ситуацію у країні.

– У нас немає підстав скасовувати парад. Я впевнений, що це не вплине на здоров’я наших громадян, але, враховуючи обставини, ми дуже суворо підходимо до проведення подібних заходів, – зазначив Лукашенко.

Наразі у Білорусі виявлено 15 828 випадків коронавірусу. З лікарень виписалось 3 117 пацієнтів.

Нагадємо, що Олександр Лукашенко повідомив, що президентські вибори у Білорусі відбудуться влітку, а дату визначать найближчим часом.