ВОЗ обеспокоена решением Беларуси проводить военный парад 9 мая

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена решением белорусских властей провести военный парад 9 мая.

Об этом заявил официальный представитель ВОЗ в Минске Батыр Бердыклычев.

— Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями после проведения такого массового мероприятия во время пандемии коронавируса. Особое беспокойство вызывает участие пожилых людей, ведь в этой категории наблюдается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от Covid-19, — отмечает Бердыклычев.

Также он напомнил, что основные рекомендации по заключению миссии ВОЗ 8-11 апреля относительно усиления мер физического дистанцирования — это отмена массовых спортивных, культурных, политических и религиозных мероприятий.

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Также большое скопление людей, где невозможно обеспечить нужную дистанцию ​​между людьми в 1,5 — 2 метра, увеличивает риск передачи вируса и его распространения.

Президент Беларуси Александ Лукашенко считает, что массовые мероприятия и военный парад ко Дню победы не ухудшит эпидемиологическую ситуацию в стране.

— У нас нет оснований отменять парад. Я уверен, что это не повлияет на здоровье наших граждан, но, учитывая обстоятельства, мы очень строго подходим к проведению подобных мероприятий, — отметил Лукашенко.

Сейчас в Беларуси выявлено 15 828 случаев коронавируса. Из больниц выписались 3 117 пациентов.

Напоминаем, что Александр Лукашенко сообщил, что президентские выборы в Беларуси пройдут летом, а дату определят в ближайшее время.