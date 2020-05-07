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Жорсткий карантин може повернутися, якщо країни рано знімуть обмеження – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що країни, які поспішають вийти з карантину, можуть повторно повернутися до жорских обмежувальних заходів.

Повторний карантин можливий, якщо влада не контролюватиме перехідний період.

– Ризик повернення до повного закриття залишається дуже реальним, якщо країни не контролюватимуть перехідний період, – повідомив глава ВООЗ Тедрос Гебреісус.

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За його словами, побороти пандемію у тій чи іншій країні допоможе лише загартована система охорони здоров’я.

Нагадаємо, раніше очільник українського уряду Денис Шмигаль відзначив, що вихід України з карантину має відбуватися дуже повільно. Він вважає, що відкривати метро до 22 травня не варто.

Джерело: ВООЗ

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