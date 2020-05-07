Жорсткий карантин може повернутися, якщо країни рано знімуть обмеження – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що країни, які поспішають вийти з карантину, можуть повторно повернутися до жорских обмежувальних заходів.
Повторний карантин можливий, якщо влада не контролюватиме перехідний період.
– Ризик повернення до повного закриття залишається дуже реальним, якщо країни не контролюватимуть перехідний період, – повідомив глава ВООЗ Тедрос Гебреісус.
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За його словами, побороти пандемію у тій чи іншій країні допоможе лише загартована система охорони здоров’я.
“2⃣ that health system capacities are in place to detect, isolate, test and treat every #COVID19 case and trace every contact
3⃣ that outbreak risks are minimized in special settings like health facilities and nursing homes”-@DrTedros
— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 6, 2020
Нагадаємо, раніше очільник українського уряду Денис Шмигаль відзначив, що вихід України з карантину має відбуватися дуже повільно. Він вважає, що відкривати метро до 22 травня не варто.
Джерело: ВООЗ