Жорсткий карантин може повернутися, якщо країни рано знімуть обмеження – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що країни, які поспішають вийти з карантину, можуть повторно повернутися до жорских обмежувальних заходів.

Повторний карантин можливий, якщо влада не контролюватиме перехідний період.

За його словами, побороти пандемію у тій чи іншій країні допоможе лише загартована система охорони здоров’я.

“2⃣ that health system capacities are in place to detect, isolate, test and treat every #COVID19 case and trace every contact

3⃣ that outbreak risks are minimized in special settings like health facilities and nursing homes”-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 6, 2020