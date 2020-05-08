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Czech Airlines хоче відновити рейси до Києва і Одеси в травні

Авіакомпанія Czech Airlines анонсувала з кінця травня запуск прямих рейсів з Праги до Києва та Одеси.

Відповідні відомості розміщені в системі бронювання на сайті авіакомпанії.

Польоти за маршрутом Прага-Київ-Прага заплановані з 24 травня щодня. Вартість квитків – від 2,6 тис. грн.

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Рейси з Праги до Одеси – з 25 травня чотири рази на тиждень:

  • понеділок:
  • середа;
  • четвер;
  • субота.

Зворотно – з 26 травня: по вівторках, четвергах, п’ятницях і неділях. Вартість квитків від 2,8 тис. грн.

Чехія одна з перших країн у Європі, заявила про вихід з карантину.

Раніше Факти ICTV, писали, що міжнародні перевезення залежатимуть від послаблення карантину у різних країнах.

Внутрішнє авіасполучення може запрацювати у червні.

Джерело: Сsa.cz

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