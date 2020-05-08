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Факти / Світ

Президентські вибори у Білорусі відбудуться 9 серпня

На позачерговому засіданні Палати представників Національних зборів (нижня палата парламенту) Білорусі ухвалили рішення про призначення президентський виборів на 9 серпня.

Олександр Лукшенко 4 травня повідомив, що дата виборів буде визначена найближчим часом, а крайнім строком їх проведення це кінець серпня.

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Президент Білорусі також додав, що немає конституційної можливості та підстав для їхнього перенесення.

Згідно з законодавством, чергові президентські вибори у Білорусі повинні відбутися не пізніше 30 серпня 2020 року.

Лукашенко також зазначав, що його передвиборча програма буде викладена у посланні білоруському парламенту та народу, традиційні строки якого змістилися через глобальну невизначеність у політиці та економіці на тлі пандемії коронавірусу.

Олександр Лукашенко обіймає посаду президента Білорусі з 1994 року. Він п’ять разів поспіль перемагав на виборах та найтриваліше з усіх європейських лідерів держав очолює країну.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що МЗС Білорусі позбавило акредитації знімальну групу Першого каналу після сюжету про ситуацію з коронавірусом у країні.

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