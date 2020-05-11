PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В Україні ослабили карантин: що дозволено з 11 травня і які заборони збереглися

Послаблення карантинних обмежень, які визначив Кабінет міністрів у постанові № 343, запрацювали сьогодні, 11 травня.

Цього дня частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Що дозволили з 11 травня

  • Парки, сквери, зони відпочинку; лісопаркові та прибережні зони;
  • Дитячі та спортивні майданчики на вулиці;
  • Заклади побутового обслуговування;
  • Стоматології, салони краси та перукарні;
  • Діяльність закладів громадського харчування на винос (за умови, що об’єкт є оператором ринку харчових продуктів);
  • Тренування спортсменів національних збірних команд;
  • Діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів;
  • Літні майданчики просто неба в закладах громадського харчування;
  • Діяльність підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації;
  • Торгівля непродовольчими товарами в магазинах (зокрема тих, що розташовані в ТЦ);
  • Здійснення кіно- та відеозйомок, репетицій в театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах (до 50 осіб та без глядачів);
  • Діяльність музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників (приймання відвідувачів за рішенням власника).

В Україні ослабили карантин: що дозволено з 11 травня і які заборони збереглися

Що залишається забороненим

  • Фудкорти та зони розваг у ТРЦ;
  • Переміщення групами більш ніж 2 особи (окрім супроводу дітей);
  • Кінотеатри й театри;
  • Метрополітен, громадський транспорт без спецпропусків;
  • Перебування в громадських місцях без вдягнутих маски чи респіратора;
  • Приміський, міжміський, внутрішньообласний, міжобласний транспорт;
  • Регулярне залізничне та авіасполучення;
  • Спортзали, фітнес-центри;
  • Перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років без супроводу дорослих;
  • Перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;
  • Університети, школи, дитячі садочки;
  • Самовільно залишати місця обсервації /самоізоляції;
  • Проведення масових заходів.

В Україні ослабили карантин: що дозволено з 11 травня і які заборони збереглися

Читайте: Як гуляти в карантин: що можна і заборонено робити

Послаблення карантину в регіонах

На Львівщині пом’якшення карантину запрацює 15 травня, вирішила Львівська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Причина, чому влада відклала ослаблення обмежувальних заходів – збільшення кількості хворих Covid-19, а також летальні випадки від коронавірусу в області.

– Отже, ті послаблення, які були заплановані з 11 травня, будуть вводитися з 15, – заявив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

З 11 травня в Житомирі та Вінниці запрацює громадський транспорт.

У Вінниці з 11 травня почнуть курсувати 240 одиниць громадського транспорту – трамваї, тролейбуси та муніципальні автобуси, заявив мер міста Сергій Моргунов. Перевезення все ще відбуватимуться за спецперепустками.

Водночас у Житомирі скористатися громадським транспортом з 11 травня можна буде без будь-яких документів. Однак для запобігання скупчення людей користуватися транспортом без спеціальних перепусток можна буде не в пікові години.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що з 11 травня в місті “фактично скасували карантин”. Крім загальних для України послаблень, у місті також дозволили людям відвідувати пляжі.

До слова, Факти ICTV детально писали про послаблення карантинних заходів у Києві, які запрацюють з 12 травня.

Теги:
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх