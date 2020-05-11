В Україні ослабили карантин: що дозволено з 11 травня і які заборони збереглися

Послаблення карантинних обмежень, які визначив Кабінет міністрів у постанові № 343, запрацювали сьогодні, 11 травня.
Цього дня частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.
Що дозволили з 11 травня
- Парки, сквери, зони відпочинку; лісопаркові та прибережні зони;
- Дитячі та спортивні майданчики на вулиці;
- Заклади побутового обслуговування;
- Стоматології, салони краси та перукарні;
- Діяльність закладів громадського харчування на винос (за умови, що об’єкт є оператором ринку харчових продуктів);
- Тренування спортсменів національних збірних команд;
- Діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів;
- Літні майданчики просто неба в закладах громадського харчування;
- Діяльність підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації;
- Торгівля непродовольчими товарами в магазинах (зокрема тих, що розташовані в ТЦ);
- Здійснення кіно- та відеозйомок, репетицій в театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах (до 50 осіб та без глядачів);
- Діяльність музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників (приймання відвідувачів за рішенням власника).
Що залишається забороненим
- Фудкорти та зони розваг у ТРЦ;
- Переміщення групами більш ніж 2 особи (окрім супроводу дітей);
- Кінотеатри й театри;
- Метрополітен, громадський транспорт без спецпропусків;
- Перебування в громадських місцях без вдягнутих маски чи респіратора;
- Приміський, міжміський, внутрішньообласний, міжобласний транспорт;
- Регулярне залізничне та авіасполучення;
- Спортзали, фітнес-центри;
- Перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років без супроводу дорослих;
- Перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;
- Університети, школи, дитячі садочки;
- Самовільно залишати місця обсервації /самоізоляції;
- Проведення масових заходів.
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Послаблення карантину в регіонах
На Львівщині пом’якшення карантину запрацює 15 травня, вирішила Львівська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Причина, чому влада відклала ослаблення обмежувальних заходів – збільшення кількості хворих Covid-19, а також летальні випадки від коронавірусу в області.
– Отже, ті послаблення, які були заплановані з 11 травня, будуть вводитися з 15, – заявив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.
З 11 травня в Житомирі та Вінниці запрацює громадський транспорт.
У Вінниці з 11 травня почнуть курсувати 240 одиниць громадського транспорту – трамваї, тролейбуси та муніципальні автобуси, заявив мер міста Сергій Моргунов. Перевезення все ще відбуватимуться за спецперепустками.
Водночас у Житомирі скористатися громадським транспортом з 11 травня можна буде без будь-яких документів. Однак для запобігання скупчення людей користуватися транспортом без спеціальних перепусток можна буде не в пікові години.
Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що з 11 травня в місті “фактично скасували карантин”. Крім загальних для України послаблень, у місті також дозволили людям відвідувати пляжі.
До слова, Факти ICTV детально писали про послаблення карантинних заходів у Києві, які запрацюють з 12 травня.