В Україні ослабили карантин: що дозволено з 11 травня і які заборони збереглися

Послаблення карантинних обмежень, які визначив Кабінет міністрів у постанові № 343, запрацювали сьогодні, 11 травня.

Цього дня частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Що дозволили з 11 травня

Парки, сквери, зони відпочинку; лісопаркові та прибережні зони;

Дитячі та спортивні майданчики на вулиці;

Заклади побутового обслуговування;

Стоматології, салони краси та перукарні;

Діяльність закладів громадського харчування на винос (за умови, що об’єкт є оператором ринку харчових продуктів);

Тренування спортсменів національних збірних команд;

Діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів;

Літні майданчики просто неба в закладах громадського харчування;

Діяльність підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації;

Торгівля непродовольчими товарами в магазинах (зокрема тих, що розташовані в ТЦ);

Здійснення кіно- та відеозйомок, репетицій в театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах (до 50 осіб та без глядачів);

Діяльність музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників (приймання відвідувачів за рішенням власника).

Що залишається забороненим

Фудкорти та зони розваг у ТРЦ;

Переміщення групами більш ніж 2 особи (окрім супроводу дітей);

Кінотеатри й театри;

Метрополітен, громадський транспорт без спецпропусків;

Перебування в громадських місцях без вдягнутих маски чи респіратора;

Приміський, міжміський, внутрішньообласний, міжобласний транспорт;

Регулярне залізничне та авіасполучення;

Спортзали, фітнес-центри;

Перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років без супроводу дорослих;

Перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;

Університети, школи, дитячі садочки;

Самовільно залишати місця обсервації /самоізоляції;

Проведення масових заходів.

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Послаблення карантину в регіонах

На Львівщині пом’якшення карантину запрацює 15 травня, вирішила Львівська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Причина, чому влада відклала ослаблення обмежувальних заходів – збільшення кількості хворих Covid-19, а також летальні випадки від коронавірусу в області.

– Отже, ті послаблення, які були заплановані з 11 травня, будуть вводитися з 15, – заявив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

З 11 травня в Житомирі та Вінниці запрацює громадський транспорт.

У Вінниці з 11 травня почнуть курсувати 240 одиниць громадського транспорту – трамваї, тролейбуси та муніципальні автобуси, заявив мер міста Сергій Моргунов. Перевезення все ще відбуватимуться за спецперепустками.

Водночас у Житомирі скористатися громадським транспортом з 11 травня можна буде без будь-яких документів. Однак для запобігання скупчення людей користуватися транспортом без спеціальних перепусток можна буде не в пікові години.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що з 11 травня в місті “фактично скасували карантин”. Крім загальних для України послаблень, у місті також дозволили людям відвідувати пляжі.

До слова, Факти ICTV детально писали про послаблення карантинних заходів у Києві, які запрацюють з 12 травня.