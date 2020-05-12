Маски і безготівкові розрахунки на борту: Ryanair відновлює частину рейсів з 1 липня

Ірландська авіакомпанія Ryanair має намір з 1 липня відновити 40% рейсів, які скасували через карантин.

Відновить польоти на 90% маршрутів по Європі.

Під час польоту, екіпаж літака та пасажири зобов’язані носити захисні маски на борту. Бортове обслуговування обмежать роздачею снеків і напоїв в індивідуальній упаковці.

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Всі фінансові розрахунки на борту будуть безготівковими, відзначають в компанії.

Крім того, авіаперевізник вживе заходів, щоб уникнути виникнення черг в туалет.

– Ryanair працюватиме в тісній взаємодії з державними службами охорони здоров’я для забезпечення того, щоб ці маршрути узгоджувалися по можливості з ефективними заходами щодо стримування поширення Covid-19, – заявили в авіакомпанії.

Нагадаємо, авіакомпанія Ryanair має намір скоротити штат на 3 тис. осіб і закрити кілька баз в Європі.

Програма реструктуризації і втрати робочих місць почне працювати з липня 2020 року.

Джерело: Ryanair