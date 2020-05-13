Канада хоче співпрацювати з Китаєм у розробці вакцини від Covid-19

Національний дослідницький центр Канади розпочав співпрацю з китайською CanSino Biologics Inc, однією з небагатьох компаній у світі, де вакцина від коронавірусу вже проходить клінічні випробування.

Канадські науковці розраховують, що в разі схвалення вакцини, її випробовуватимуть на людях в Канаді.

– Цей кандидат на вакцину має великі перспективи. Доти, поки не буде створена ефективна вакцина від Covid-19, вірус продовжуватиме руйнувати всі аспекти нашого суспільства та економіки, – заявив президент Національної дослідницької ради Канади Йен Стюарт.

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У разі схвалення китайськими регулювальними органами, NRC збільшить виробництво вакцини CanSino в державній установі у Монреалі.

Після цього для CanSino підготують заявку на проведення клінічних випробувань на людях в канадському регуляторі лікарських засобів Health Canada.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки розробляється щонайменше вісім потенційних вакцин від коронавірусу.