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Китай почав тестувати на добровольцях п’яту вакцину від Covid-19

Китай почав тестувати п’яту вакцину від коронавірусу на групі добровольців, повідомляють ЗМІ з посиланням на заступника директора Національної комісії охорони здоров’я КНР Цзен Ісинь.

За його словами, наразі серед 2 575 осіб, які беруть участь у випробуванні, не спостерігається жодних серйозних небажаних реакцій.

Якщо все буде гаразд, то друга фаза клінічних випробувань цих проектів завершиться в липні 2020 року.

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Крім того, він зазначив, що ще низка препаратів, які претендують на роль вакцини від коронавірусу, очікують на схвалення для початку клінічних випробувань.

Нагадаємо, раніше провідний епідеміолог США Ентоні Фаучі заявив, що у Штатах розробляється щонайменше вісім потенційних вакцин від коронавірусу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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