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Факти / Світ

США співпрацюють в розробці вакцини від Covid-19 з Індією

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що США співпрацюють у розробці вакцини від коронавірусу з фахівцями з Індії.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

– Ми підтримуємо Індію та її керівництво під час цієї пандемії. Ми також співпрацюємо в розробці вакцини. Разом ми переможемо невидимого ворога!

Читайте: Китай почав тестувати на добровольцях п’яту вакцину від Covid-19

Також голова Білого дому зазначив, що США пожертвують апарати ШВЛ колегам у Індію.

До слова, Канада хоче співпрацювати з Китаєм у розробці вакцини від коронавірусу.

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