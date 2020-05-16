США співпрацюють в розробці вакцини від Covid-19 з Індією

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що США співпрацюють у розробці вакцини від коронавірусу з фахівцями з Індії.
Про це він повідомив у своєму Twitter.
– Ми підтримуємо Індію та її керівництво під час цієї пандемії. Ми також співпрацюємо в розробці вакцини. Разом ми переможемо невидимого ворога!
Hello to India! https://t.co/iiR20ZLKrE
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2020
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Також голова Білого дому зазначив, що США пожертвують апарати ШВЛ колегам у Індію.
До слова, Канада хоче співпрацювати з Китаєм у розробці вакцини від коронавірусу.