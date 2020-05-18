Польща планує відкрити кордони з 15 червня

У Польщі можуть ухвалити рішення про відкриття кордонів з 15 червня.

Про це повідомляє Польський культурний центр у Калинінграді.

Віце-прем’єр Польщі Ядвіга Емілевич під час телеефіру заявила, що з попередніх повідомлень низки європейських країн випливає, що вони хочуть відкрити свої кордони 15 червня.

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Аналогічний план має і Польща.

– Ми також припускаємо, що якщо ситуація розвиватиметься не швидшими темпами, ніж зараз, то після 15 червня можна буде відкрити кордони. Я говорю це з великим запасом, – повідомила Емілевич.

Польща закрила свої кордони 13 березня. З 16 травня на українсько-польському кордоні відновив роботу ще один пункт пропуску – Шегині.