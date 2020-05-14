США звинувачують Китай у зломі досліджень щодо коронавірусу

Представники США кажуть, що хакери, пов’язані з Китаєм, націлені на організації, що займаються вивченням пандемії Covid-19.

ФБР заявило, що бачили спроби злому американських груп, які досліджують вакцини, лікування і тестування.

США давно звинувачують китайський уряд у кібершпіонажі, що Пекін заперечує.

Пандемія загострила напруженість у відносинах між двома країнами, які звинуватили один одного в нездатності стримати спалах.

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Федеральне бюро розслідувань, кібербезпеки і безпеки інфраструктури, підрозділ департаменту внутрішньої безпеки в середу випустили рідкісне спільне попередження.

– Сектори охорони здоров’я, фармацевтики і досліджень, що працюють над відповіддю Covid-19, повинні усвідомлювати, що вони є головними цілями хакерів.

Раніше в США запропонували законопроект про введення санкцій проти Китаю, якщо країна не надасть повного звіту про події, пов’язані зі спалахом коронавірусу.