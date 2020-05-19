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Факти / Світ

Коронавірус у світі: кількість хворих на 19 травня

Станом на 5.30 19 травня статистика поширення коронавірусу в світі продовжує зростати. Уже відомо про 4 801 943 випадки інфікування, що демонструє приріст нових випадків за добу на 88 323.

Загалом за час пандемії в світі загинули від Covid-19 318 481 особа, за минулу добу сумну статистику поповнили 3 296 летальних випадків.

Перемогли хворобу станом на 19 травня 1 786 875 осіб, з них одужання 52 912 осіб зафіксували вчора.

Найбільше інфікованих коронавірусом у:

  • США – 1 508 308;
  • Росії – 290 678;
  • Бразилії – 255 368;
  • Великій Британії – 247 709;
  • Іспанії – 231 606.

Найбільшу кількість смертей за добу зафіксували в:

  • США – 90 347;
  • Великій Британії – 34 876;
  • Італії – 32 007;
  • Франції – 28 242;
  • Іспанії – 27 709.

Україна перебуває на 32 місці в списку країн світу за кількістю інфікувань коронавірусом (18 616 випадків, дані станом на 18 травня).

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, де ввели пом’якшення карантину

В Італії, де карантин було введено понад два місяці тому, влада дозволила відкрити ресторани, бари, кафе, магазини та салони краси.

В Іспанії, згідно з другим етапом зняття режиму ізоляції, людям дозволили збиратися до 10 осіб і відвідувати кафе та ресторани.

У деяких областях Франції та Бельгії діти знову пішли до шкіл. Водночас школярі повинні носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

У Греції для відвідувань відкрили більше 200 археологічних пам’яток, в тому числі Акрополь в Афінах.

Угорщина і Словенія погодили план щодо поступового відкриття кордону до 1 червня.

Нагадаємо, 18 травня на коронавірус у світі захворіли 4 713 620 осіб. Першу сходинку в антирейтингу посідали США.

Джерело: Університет Джонса Гопкінса

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