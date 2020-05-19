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Факти / Світ / Росія

У Підмосков’ї розбився військовий вертоліт: весь екіпаж загинув

У Підмосков’ї військово-транспортний вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку, в результаті чого весь екіпаж загинув.

– У результаті жорсткої посадки екіпаж вертольота від отриманих поранень загинув, – повідомляє Міноборони.

Усього на борту перебувало 3 особи.

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До місця події вилетіла комісія Головного командування ВКС. Політ виконувався без боєкомплекту.

– За попередньою інформацією, причиною катастрофи могла стати технічна несправність, – заявили в Міноборони.

Раніше у Канаді розбився військовий літак, внаслідок чого загинула капітан, а пілот із травмами перебуває у лікарні.

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