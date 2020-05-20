Уперше в історії: в Канаді звинувачують в тероризмі підлітка

Підліток з Торонто став першим канадцем, якому коли-небудь пред’явлено звинувачення в скоєнні терористичної атаки, викликаної “incel“.

17-річний хлопчик звинувачується в смертельному нанесенні удару жінці в лютому.

Incel означає мимовільний холостяк і описує чоловіків, в основному в онлайн-групах, які звинувачують жінок в їхніх сексуальних розладах.

Атака 2018 року в Торонто, в результаті якої загинули 10 осіб, також нібито була натхненна ідеологією, проте обвинувачені в цій справі не були звинувачені в тероризмі.

У вівторок поліція Торонто і Королівська канадська кінна поліція опублікували спільну прес-конференцію, в якій були оголошені звинувачення в тероризмі.

– Тероризм проявляється у багатьох формах, і важливо відзначити, що він не обмежений будь-якою конкретною групою, релігією або ідеологією, – сказали в поліції.

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Підозрюваний, якого не можна назвати, тому що він неповнолітній, вже був звинувачений у вбивстві першого ступеня і замаху на вбивство незабаром після інциденту, що стався в салоні еротичного масажу.

Поліція стверджує, що він смертельно поранив 24-річну дівчину, яку виявили в будівлі близько 13.00 за місцевим часом 24 лютого.

Дві інші людини, чоловік і жінка, були знайдені поза приміщенням з ножовими пораненнями.

Нещодавно в Канаді сталась стрілянина, в результаті якої загинуло щонайменше 23 людини.