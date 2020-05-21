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Факти / Світ

Вакцина від коронавірусу може з’явитись у вересні

Британська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила, що вакцина від коронавірусу може бути готова вже у вересні 2020 року.

Компанія у Великій Британії отримала від США понад $1 млрд на розробку вакцини.

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Гроші для розробки медпрепарату виділило Управління перспективних досліджень і розробок у сфері біомедицини США (BARDA) для виготовлення 1 млрд доз.

Оксфордська вакцина – одна з найперспективніших у світі, і AstraZeneca заявляє, перші 30 млн доз ліків будуть готові вже у вересні цього року. В компанії також зобов’язались виготовити 100 млн вакцин до кінця 2020 року.

Перша партія для вакцинації від коронавірусу буде доступна лише громадянам Великої Британії. Також у компанії заявили, що вони працюють задля забезпечення широкого постачання вакцини і усьому світі без прибутку під час пандемії Covid-19.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що в усьому світі розробляється близько 70 вакцин проти коронавірусу, однак лише декому вдалося наблизити свої дослідження на етап, коли можна проводити випробування на людях.

Джерело: Bloomberg

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