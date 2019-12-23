Вбивство Хашогджі: суд засудив п’ятьох осіб до смертної кари

Суд в Саудівській Аравії засудив п’ятьох осіб, причетних до вбивства журналіста Джамаля Хашогджі, до смертної кари, ще троє засуджені до тюремного ув’язнення.

Прокуратура Саудівської Аравії домоглася вироку для п’ятьох підозрюваних у справі про вбивство журналіста Джамаля Хашогджі покарання у вигляді смертної кари.

Ще троє отримали по 24 роки тюремного ув’язнення. Всього у справі постали 11 підозрюваних.

Слідство встановило, що злочин було скоєно без попередніх намірів.

Також консул королівства в Стамбулі був визнаний невинним. Він надав докази свого перебування в іншому місці під час вбивства.

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Нагадаємо, 2 жовтня 2018 року Хашогджі зник у генеральному консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Офіційно його визнали загиблим лише 20 жовтня.

У ЦРУ вважають, що вбивство журналіста замовив наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд, оскільки той критикував політику держави.