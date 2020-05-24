В Україні відновили свою роботу чеські консульські відділи, які займаються видачею робочих віз.

Про це повідомляє Чеське Радіо.

Генконульство у Львові почало прийом візових анкет та документів у п’ятницю, 22 травня, а у Києві робота відновиться у понеділок, 25 травня.

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За словами міністра закордонних справ Томаша Петршічека, Чехія потребує українських працівників.

– Після повторних переговорів з українською владою нам вдалося досягти певних домовленостей і частково відновити візовий процес. Чеська економіка потребує українських працівників. Ми прагнемо покращити ситуацію у сферах охорони здоров’я та сільського господарства, де не вистачає сезонних працівників з-за кордону.

Українці, що під час карантину залишилися в Чехії, також зможуть подати заяву на продовження виду на проживання.

Нагадаємо, глава Кабміну Денис Шмигаль заявляв, що жодних обмежень для виїзду заробітчан у країни ЄС немає. Він також додав, що влада веде діалог про створення належних умов.

Джерело: Radio Prague International