Парад Перемоги у Мінську. Як Лукашенко забрав 9 травня у Москви

Замість багатотисячного парадного розрахунку Красна площа в Москві на 9 травня виявилась порожньою. До останнього російський президент був упевнений, що парад, попри вируючу пандемію коронавірусу, зможуть провести.

Рішення з проведенням параду тягнули до останнього. Разом з цим падав і рейтинг президента Росії.

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Для білоруського президента Олександра Лукашенка коронавірус завадою не став. Тим більше, що вже на серпень він призначив вибори президента, а точніше своє чергове пришестя на престол.

Цікава деталь, що парад 9 травня для Білорусі – це рідкість. Фактично Лукашенко зайшов на цільову аудиторію Путіна. Цим він імовірно натякає саме на Кремль.

Більше того, Лукашенко запросив до себе на парад Путіна та інших лідерів. Зрозуміло, що погодитись російський президент не міг, а у Держдумі розкритикували рішення президента Білорусі проводити парад.

Спробу перетягнути на себе ковдру історичної правди у Москві сприйняли вочевидь недобре. Але пряма критика параду у Мінську для країни, що сама запровадила “побєдобєсіє”, недоречна.

Після чергової заяви Лукашенка про запланований парад, російські ЗМІ почали розкачувати меседж, що нібито у Білорусі найбільших спалах епідемії, а Лукашенко ситуацію не контролює.

Так чи інакше, але Лукашенко переграв Путіна і показав Москві шоу. 4 тис. військових, ветерани на трибунах, майже всі без масок. 17 підрозділів бронетехніки, танки, позашляховики Богатир, міномети, реактивні системи Белград та Полонез.

В Росії, аби хоч якось відпрацювати свято, нашвидкуруч вигадали концепцію авіашоу по всій країні. У Новосибірську пішли далі, та вигадали безконтактне поздоровлення. Актори у формі часів війни привітали місцевих ветеранів через балкон за допомогою автопідйомника.

Сум російського президента, підсилений парадом у Мінську зрозумілий, адже День перемоги у Росії за часів Путіна став головним святом року та його особистим тріумфом.

Хоча російський президент сподівається, що парад ще можна провести, але пізніше. Дивовижним стало рішення Держдуми, яка з подачі Путіна, перенесла дату завершення Другої світової війни з 2 на 3 вересня.

Але саме 3 вересня у Росії інша дата. Це роковини масової загибелі людей у Беслані. Коли чеченські терористи захопили у школі 1,1 тис. людей, більшість з яких були діти. А Кремль не вигадав нічого кращого, як завдати по школі удари з танку, гелікоптерів та вогнеметів Шмель. Під час невиправданого штурму було вбито 186 школярів, всього загинуло понад 300 заручників.

“Побєдобєсіє” у сучасному розумінні започаткували Брежнєв та Хрущов. Маловідомий факт, що ще 1961 року, на 20-ту річницю початку війни вони вперше після тривалої паузи одягнули генеральські мундири.

Вже за кілька поколінь нова кремлівська еліта вирішила цю справу реставрувати. Вже з імперсько-православним відтінком, а День пам’яті за загиблими перетворити на демонстрацію сили.

Кремль вигадує нові дати, пов’язані з Другою світовою, намагається приватизувати Перемогу. Реанімує Сталіна, навіть виправдовує його змову з Гітлером, пакт Молотова-Рібентропа і спільний парад з нацистами у Львові.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як пройшли заходи, приурочені до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня в Україні.