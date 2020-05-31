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Масові акції у Білорусі: міліція затримує опозиціонерів

У Мінську та інших містах Білорусі проходять масові пікети, на яких збирають підписи за висунення кандидатами у президенти дружини відомого блогера Сергія Тихановського – Світлани Тихановської, а також інших опозиціонерів.

Самого Тихановського та ще 10 активістів 29 травня затримали у Гродно під час збору підписів та звинуватили у нападі на міліціонера.

А сьогодні у Мінську міліція затримала опозиційного політика Миколу Статкевича.

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Про затримання активістів правозахисники повідомляють також у Вітебську, Гомелі та Кобрині.

Люди стоять у довгих чергах, аби залишити підпис за свого кандидата.

 

Нагадаємо, президентські вибори у Білорусі пройдуть 9 серпня 2020 року. Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко вже вшосте офіційно зареєструвався для участі у виборах керівника країни.

Він уже 26 років керує країною – з літа 1994 року.

Фото: nexta_live

Джерело: Радіо Свобода

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