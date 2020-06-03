Вибори в Білорусі: ОБСЄ засудила затримання активістів перед виборами

Влада Білорусі повинна відмовитися від практики затримання активістів і виконати усі умови для проведення відкритих виборів президента.

З таким закликом Парламентська асамблея ОБСЄ звернулася до офіційного Мінська.

Білоруська влада затриманнями активістів на пікетах щодо зборів підписів чинить “страшний вплив на суспільство”, йдеться у заяві.

Також такі дії демонструють, що нинішня влада перешкоджає потенційним кандидатам, вважають в ОБСЄ.

Пікети щодо збору підписів у Білорусі

У неділю, 31 травня, в Мінську зібралися величезні черги з людей, які бажали підписатися на підтримку претендентів у кандидати. Подібні акції пройшли також в обласних і районних центрах країни.

Незважаючи на те, що пікети щодо збору підписів не заборонені в Білорусі, декількох десятків учасників затримали правоохоронці. Серед більш ніж 30 затриманих були відомі політичні активісти. Частину затриманих відпустили через деякий час.















Лукашенко проти майданів: ОБСЄ засудила затримання активістів перед виборами / 4 фотографии

Серед затриманих був лідер незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії (Народна Грамада) Микола Статкевич і голова незареєстрованої молодіжної опозиційної організації Молодий фронт Денис Урбанович.

Ще раніше в п’ятницю на пікеті на підтримку висування кандидатом Світлани Тихановської затримали її чоловіка блогера Сергія Тихановського.

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Майданів у Білорусі не буде

Президент країни Олександр Лукашенко, який знову балотуватиметься на виборах, заявив, що не допустить майданів. Лідер країни назвав “вітродувами” людей, що вийшли на пікети в неділю.

– Ці цілі (активістів. – Ред.) нам зрозумілі: влаштувати нам майданчик напередодні президентських виборів або в день президентських виборів, – сказав Лукашенко.

Як відомо, президентські вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня.